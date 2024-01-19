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        Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi

        Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in su kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:43
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        Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi
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        Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in su kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, haklarında 39 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Hüseyin Boğuç ve Azittin Altınöz, maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık Boğuç, önceki savunmasını tekrar ederek, Azittin Altınöz'ün Gina Mercimek'i önce boğarak öldürdüğünü, ardından üzerine briket bağlayarak su kuyusuna attığını, kendisini de olayı kimseye anlatmaması konusunda tehdit ettiğini ileri sürdü.

        Suçsuz olduğunu savunan Boğuç, tahliyesini talep etti.

        Altınöz de hakkındaki iddiaları reddederek, olay günü Boğuç'un evine hiç gitmediğini, sanığın olayı kendisinin üzerine atmak istediğini savundu.

        Sanık Altınöz, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

        Maktul yakınlarının avukatları ise sanıkların tüm savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu beyan ederek, tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

        Maktulün annesi, babası ve kardeşi söz alarak, sanıklarından şikayetçi olduklarını belirtti, cezalandırılmalarını talep etti.

        Duruşma savcısı da sanıkların tutukluluk halinin sürmesi talebinde bulundu.

        Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

        Duruşma sonunda maktulün avukatı Betül Zağlı Topal, gazetecilere, Yeryüzü Çocukları Derneği üyesi ve ailenin avukatları olarak süreci en başından beri takip ettiklerini söyledi.

        Topal, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini dile getirdi.

        - Olay

        Okçular Mahallesi'nde 4 Nisan'da okula giden Gina Mercimek, okul çıkışında evine dönmemişti. Ailesi, polise başvurmuş ve küçük kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Aynı sokakta bulunan Hüseyin Boğuç'a ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda kız çocuğunun cesedi bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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