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        İYİ Parti Genel Sekreteri Yılmaz, Kilis'te partililerle buluştu

        İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, Kilis'te partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:55 Güncelleme: 19.01.2024 - 21:18
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        İYİ Parti Genel Sekreteri Yılmaz, Kilis'te partililerle buluştu
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        İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, Kilis'te partililerle bir araya geldi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, Murtaza Caddesi’nde esnafla sohbet etti.

        Daha sonra kentteki bir düğün salonunda partisinin düzenlediği Geliştirilmiş Divan Toplantısı'na katılan Yılmaz, buradaki konuşmasında, partisinin Kilis Belediye Başkan adayı Yasin Topaloğlu için destek istedi.

        Yılmaz, Topaloğlu'nu çalışarak Kilis Belediye Başkanlığına getirmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

        Yılmaz'a kentteki programlarında İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve İYİ Parti Kilis İl Başkanı Mustafa Polat eşlik etti.

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