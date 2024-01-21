Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 7'si tutuklandı

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:00 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 7'si tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda 21 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 84 kilogram toz kimyasal madde, 4 litre sıvı kimyasal madde, 465 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ​​​​​​​11 şüpheli hakkındaysa adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        Dev maçta ilk düdük geldi!
        Dev maçta ilk düdük geldi!
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kilis'te uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama
        Kilis'te uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama
        MHP Kilis Belediye Başkan adayı Kara için karşılama töreni düzenlendi
        MHP Kilis Belediye Başkan adayı Kara için karşılama töreni düzenlendi
        Kilis´te eve kumar baskını: 2 gözaltı
        Kilis´te eve kumar baskını: 2 gözaltı
        İYİ Parti Genel Sekreteri Yılmaz, Kilis'te partililerle buluştu
        İYİ Parti Genel Sekreteri Yılmaz, Kilis'te partililerle buluştu
        Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili sanıkların yargılanma...
        Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili sanıkların yargılanma...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu