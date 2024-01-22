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        Kilis'te firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:42 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:57
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        Kilis'te firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" suçundan hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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