Kilis'te firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" suçundan hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.