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        Kilis'te beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Kilis'te beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:05
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        Kilis'te beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Kilis'te beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        A.Ö. yönetimindeki 79 EB 816 plakalı beton mikseri ile A.S. idaresindeki 79 DE 266 plakalı otomobil, Kilis-Hatay kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan sürücü A.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        A.S. ve M.G'nin cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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