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        Kilis'te aranan 17 şüpheli yakalandı

        Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:54 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:54
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        Kilis'te aranan 17 şüpheli yakalandı
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        Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

        2 ila 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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