Kilis'te aranan 17 şüpheli yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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