Kilis'te yatalak hasta oy kullanmaya sedyeyle gitti

Gülsüm, "Babamın bacağı ampute. 112 ekiplerini aradık, sağlık ekipleri hemen geldi. Evimizden aldılar ve oy kullanacağı sandığa getirdik burada oyunu kullandı. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

İnönü İlkokulu'na getirilen Gülsüm, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle oyunu kullanacağı sandığa kadar taşındı.

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