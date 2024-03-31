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        Kilis'te yatalak hasta oy kullanmaya sedyeyle gitti

        Kilis'te yatalak hasta Seyfettin Gülsüm, ambulansla götürüldüğü okulda sedyede oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:31
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        Kilis'te yatalak hasta oy kullanmaya sedyeyle gitti
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        Kilis'te yatalak hasta Seyfettin Gülsüm, ambulansla götürüldüğü okulda sedyede oyunu kullandı.

        Gülsüm (74), Mıhali Mahallesi'ndeki evinden ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü.

        İnönü İlkokulu'na getirilen Gülsüm, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle oyunu kullanacağı sandığa kadar taşındı.

        Gülsüm, daha sonra perdenin arkasında seçim görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.

        Seyfettin Gülsüm'ün oğlu Mehmet Gülsüm, gazetecilere, babasının 12 yıldır evde sağlık hizmeti aldığını söyledi.

        Gülsüm, "Babamın bacağı ampute. 112 ekiplerini aradık, sağlık ekipleri hemen geldi. Evimizden aldılar ve oy kullanacağı sandığa getirdik burada oyunu kullandı. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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