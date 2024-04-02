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        Malatya ve Kilis'te "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri yapıldı

        Malatya ve Kilis'te "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:11 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:11
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        Malatya ve Kilis'te "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri yapıldı
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        Malatya ve Kilis'te "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kilis'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen özel bireyler ve aileleri, "Otizm engel değil sadece farklılıktır" yazılı pankartlar taşıyarak kırmızı balonlarla yürüdü.

        Meydanda otizmli çocuklara yönelik el baskısı boyama etkinliği yapıldı, daha sonra kırmızı balonlar uçuruldu.

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Bülent Çolak, farkındalık oluşturmak adına bu yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

        Çolak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa, Kilis Valisi Tahir Şahin, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.

        - Malatya

        Aile ve Sosyal Hizmetler Malatya İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda otizmle ilgili seminer düzenlendi.

        Etkinliğe kentteki otizm ve down sendromlu çocukları olan aileler katıldı.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise yayımladığı mesajda, otizmli çocukların toplumsal hayatta varlık göstermelerinin ve kendilerine yer bulmalarının tüm toplumu zenginleştirerek güçlendireceğini belirtti.

        Özel bireylerin sosyal hayatta yer alabilmeleri, kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri ve özellikle en iyi eğitimi almasını hedeflediklerini Yazıcı, "Güçlü ve dinamik bir yapıya sahip devletimiz, engellilerin eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri, bakım ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunlarının çözümünde gücünü her daim hissettirerek, duyarlılık ve farkındalık oluşturma yolunda ilerlemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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