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        GÜNCELLEME - Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:05
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        GÜNCELLEME - Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan A.H'yi, merkez ilçeye bağlı Çalkaya köyünde yakaladı.

        ​​​​​​​Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan A.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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