GÜNCELLEME - Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan A.H'yi, merkez ilçeye bağlı Çalkaya köyünde yakaladı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan A.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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