Kilis'te aranan 13 şüpheli yakalandı
Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında 1 ila 9 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 zanlı cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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