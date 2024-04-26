Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili davaya devam edildi

Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in su kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, haklarında 39 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklardan Azittin Altınöz hazır bulundu. Diğer sanık Hüseyin Boğuç ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Önceki savunmasını tekrar eden Boğuç, suçsuz olduğu öne sürerek tahliyesini talep etti. Sanık Altınöz de suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini istedi. Duruşma savcısı, her iki sanığın da "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocukların cinsel istismarı", "kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi. - Olay