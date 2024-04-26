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        Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili davaya devam edildi

        Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in su kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:13 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:26
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        Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili davaya devam edildi
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        Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in su kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, haklarında 39 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklardan Azittin Altınöz hazır bulundu. Diğer sanık Hüseyin Boğuç ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Duruşmada, maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Önceki savunmasını tekrar eden Boğuç, suçsuz olduğu öne sürerek tahliyesini talep etti.

        Sanık Altınöz de suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini istedi.

        Duruşma savcısı, her iki sanığın da "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocukların cinsel istismarı", "kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

        - Olay

        Okçular Mahallesi'nde 4 Nisan'da okula giden Gina Mercimek (9), evine dönmemişti. Ailesi polise başvurmuş ve küçük kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Aynı sokakta bulunan Hüseyin Boğuç'a ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda kız çocuğunun cesedi bulunmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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