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        Kilis'te gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

        Kilis'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 50 paket sigara ile 1300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:25
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        Kilis'te gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
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        Kilis'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 50 paket sigara ile 1300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sigara kaçakçılığı ile ilgili çalışmaları sürüyor.

        Yapılan çalışmalar kapsamında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 50 paket sigara ile 1300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

        Yakalanan 4 şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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