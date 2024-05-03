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        Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te konser verdi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:03 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:03
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        Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te konser verdi
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te konser verdi.

        Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Kilis Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

        Koro şefi Yılmaz Özfırat, Kilis'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Özfırat, "6 Şubat depremini yaşamayan kimseye bu acıyı anlatamazsınız. O yüzden Kilis'te olmaktan sizlerle bu acıyı paylaşmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Yaraları "acının müziğini" yaparak gidermeye çalıştıklarını belirten Özfırat, Belediye Başkanı Hakan Bilecen'e kendilerine bu fırsatı verdiği için teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Hakan Bilecen de Antakya Medeniyetler Korosu üyelerine teşekkür ederek, konserlerin devam edeceğini, bu yaz birçok konser düzenleyeceklerini kaydetti.

        Başkan Bilecen, koro üyelerine çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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