Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te evlerinde ölü bulunan 5 kişinin cenazeleri defnedildi

        Kilis'te eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Yusuf Kuvara ve ailesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te evlerinde ölü bulunan 5 kişinin cenazeleri defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Yusuf Kuvara ve ailesi defnedildi.

        Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki evlerinde dün ölü bulunan 5 kişilik Kuvara ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Şeyh Alaaddini Osmani Camisi'ne getirildi.

        İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Suriye uyruklu Yusuf Kuvara ile eşi Merve ile 3 çocuğun cenazeleri Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        - Olay

        Dün Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaşmış, yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü daha sonra ise intihar ettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

        Benzer Haberler

        3 çocuğu ve eşini öldürüp intihar etmiş
        3 çocuğu ve eşini öldürüp intihar etmiş
        Öldürülüp kuyuya atılan Gina'nın davasında bir sanığa müebbet, bir sanığa d...
        Öldürülüp kuyuya atılan Gina'nın davasında bir sanığa müebbet, bir sanığa d...
        Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili davada 1 sanığa ağırl...
        Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili davada 1 sanığa ağırl...
        Kilis'te terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        Kilis'te terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        Kilis'te PKK/YPG şüphelisi yakalandı
        Kilis'te PKK/YPG şüphelisi yakalandı
        Kilis'te vahşet: Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
        Kilis'te vahşet: Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu