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        Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 25 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:46
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        Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 25 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak farklı tarihlerde çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmalarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 21 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

        Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 bin 071 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 124 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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