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        Kilis'te 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kilis'te 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:07
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        Kilis'te 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Kilis'te 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şühelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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