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        Kilis'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

        Kilis'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:39
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        Kilis'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı
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        Kilis'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı, oluşturulan parkurda çocuklara yaya geçidinin önemi anlatıldı ve boyama kitabı hediye edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent meydanında denetim yaparak sürücülere bilgilendirmede bulundu.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt da açılan stantları ziyaret etti.

        Polis ve jandarma trafik ekipleri ise yaptıkları yol uygulamalarında sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.

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