Kilis'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

Polis ve jandarma trafik ekipleri ise yaptıkları yol uygulamalarında sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt da açılan stantları ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı, oluşturulan parkurda çocuklara yaya geçidinin önemi anlatıldı ve boyama kitabı hediye edildi.

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