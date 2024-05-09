Kilis'te çocuklar "Gezen Sinema" tırı ile film izledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle oluşturulan "Gezen Sinema" tırı, Kilis'te çocuklar için eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Mobil sinema tırı, kent merkezi ve ilçelere giderek, 6-17 yaş arasındaki çocukların sinema deneyimi yaşamasını sağladı.

Proje gönüllüleri, film başlamadan önce çocuklarla sohbet etti ve çeşitli oyunlar oynayarak sosyalleşmelerine katkı sundu.

Bu kapsamda Aralık Derneği İlkokulu'na konuşlanan mobil tırı öğretmenleri eşliğinde ziyaret eden öğrenciler, "Rafadan Tayfa" isimli animasyon filmini izledi.