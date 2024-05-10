Kilis'te "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi

Hareket etmenin sağlık açısından çok önemli olduğunu aktaran Söylemez, her gün 10 bin adım yürüyüş yapılması gerektiğini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, "Sağlık İçin Hareket Et Günü" dolayısıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Yürüyüşe katılanlar "Her gün 10 bin adım","Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

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