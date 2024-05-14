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        Kilis'te Engelliler Haftası kutlandı

        Kilis'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:31
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        Kilis'te Engelliler Haftası kutlandı
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        Kilis'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganıyla organize edilen program kapsamında araç korteji gerçekleştirildi.

        Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda, özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin hazırladığı resim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

        Sergisinin açılışını yapan Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da hem farkındalık oluşması hem de engelli bireylerin günlerinin kutlanması amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Daha sonra öğrencilerin yaptığı el işleri standı ile resim sergisi protokol üyeleri tarafından gezildi.

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