Kilis'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrenciler, marşlar söyledi.
Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Uğur Tunç tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından etkinlik sona erdi.
Yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile öğrencileri ve öğretmenler katıldı.
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