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        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:35 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:38
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        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
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        Kilis'te hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

        Yapılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'yi Atatürk Mahallesi'nde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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