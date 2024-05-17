Kilis'te 5. sınıf öğrencisi bursluluk sınavında 500 tam puan aldı
Kilis'te Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Tolga Kantar, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan alarak il ve Türkiye derecesi yaptı.
Kilis’te Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Tolga Kantar, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda 500 tam puan alarak il ve Türkiye derecesi yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Tolga Kantar ve ailesiyle okul müdürü Mehmet Uğur Keçik'i makamında ağırlayarak tebrik etti.
Altay, "Bursluluk sınavında 500 tam puan alarak bizleri gururlandıran öğrencimizi davet ederek ödüllendirmek istedik. Bundan sonraki öğrenim hayatında öğrencimize başarılar diliyorum. Başarıda emeği olan tüm eğitimcilerimizi de tebrik ediyorum." dedi.
Başarılı öğrenci Tolga Kantar ise çok çalışarak hedefinin tıp fakültesinde okumak olduğunu ifade etti.
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