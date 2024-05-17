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        Kilis'te 5. sınıf öğrencisi bursluluk sınavında 500 tam puan aldı

        Kilis'te Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Tolga Kantar, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan alarak il ve Türkiye derecesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:36
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        Kilis'te 5. sınıf öğrencisi bursluluk sınavında 500 tam puan aldı
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        Kilis’te Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Tolga Kantar, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda 500 tam puan alarak il ve Türkiye derecesi yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Tolga Kantar ve ailesiyle okul müdürü Mehmet Uğur Keçik'i makamında ağırlayarak tebrik etti.

        Altay, "Bursluluk sınavında 500 tam puan alarak bizleri gururlandıran öğrencimizi davet ederek ödüllendirmek istedik. Bundan sonraki öğrenim hayatında öğrencimize başarılar diliyorum. Başarıda emeği olan tüm eğitimcilerimizi de tebrik ediyorum." dedi.

        Başarılı öğrenci Tolga Kantar ise çok çalışarak hedefinin tıp fakültesinde okumak olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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