Kilis ve Malatya'da fener alayı düzenlendi

Yürüyüşe Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, kurum ve kuruluşların müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya'da eski öğretmenevi önünde başlayan yürüyüş, Malatya Park AVM önüne kadar devam etti.

Yürüyüşe Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kilis ve Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

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