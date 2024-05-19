Sanatçı Zara, Kilis'te sahne aldı

Sanatçı Zara, Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Kilis Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Zara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, konsere katılanlara teşekkür ederek, "Şarkılarıyla, sahnesiyle ve enerjisiyle bizlere harika bir akşam yaşatan Zara ve alanımızı dolduran hemşerilerime, bu unutulmaz konser için teşekkür ederim." dedi.

Bilecen, sanatçı Zara'ya çiçek ve tablo takdim etti.