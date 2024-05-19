Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Sanatçı Zara, Kilis'te sahne aldı

        Sanatçı Zara, Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 23:51 Güncelleme: 19.05.2024 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçı Zara, Kilis'te sahne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanatçı Zara, Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

        Kilis Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Zara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, konsere katılanlara teşekkür ederek, "Şarkılarıyla, sahnesiyle ve enerjisiyle bizlere harika bir akşam yaşatan Zara ve alanımızı dolduran hemşerilerime, bu unutulmaz konser için teşekkür ederim." dedi.

        Bilecen, sanatçı Zara'ya çiçek ve tablo takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Buruk bir gece!
        Buruk bir gece!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Kilis ve Malatya'da fener alayı düzenlendi
        Kilis ve Malatya'da fener alayı düzenlendi
        Kilis'te 5. sınıf öğrencisi bursluluk sınavında 500 tam puan aldı
        Kilis'te 5. sınıf öğrencisi bursluluk sınavında 500 tam puan aldı
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı
        Toroslar EDAŞ'tan Kilis'te bakım ve yatırım çalışması
        Toroslar EDAŞ'tan Kilis'te bakım ve yatırım çalışması
        Kilis'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        Kilis'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi