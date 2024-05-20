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        Kilis'te "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Kilis'te "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:08
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        Kilis'te "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Kilis'te "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, CİMER'in öneminden bahsetti.

        Taşkın, CİMER'in vatandaşların taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini değerlendiren, devlet ile millet arasındaki bağı güçlendiren bir platform olduğunu belirterek, CİMER'in demokratik katılımı artırarak, devletin karar alma süreçlerine vatandaşların doğrudan katılımını sağladığını ifade etti.

        Taşkın, CİMER'in bir şikayet platformu olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

        "CİMER, aynı zamanda vatandaşların devlet politikalarına dair görüş ve önerilerini iletebilecekleri bir araçtır. CİMER'in ulusal ve uluslararası alanda aldığı ödüller, halkla ilişkiler alanında ne kadar başarılı bir proje olduğunu göstermektedir. 'İnsan yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle hareket eden bir yaklaşımı benimseyen CİMER, Türkiye'nin Yüzyıl Vizyonu çerçevesinde, devlet ile millet arasındaki iletişimi daha da güçlendireceğine olan inancımızı pekiştirmektedir."

        Kilis Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu ise Kilis Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının önemli olduğunu söyledi.

        Doğanoğlu, CİMER üzerinden gelen taleplere verilen cevapların özenle incelendiğini ve hiçbir başvurunun göz ardı edilmediğini anlatarak, CİMER'in dijital çağda, vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini doğrudan iletebilmeleri için önemli bir platform olduğunu kaydetti.

        Toplantıda Gaziantep Bölge Müdürlüğü CİMER Koordinatörü İbrahim Akyıldız ise CİMER Kapısı'nın işleyişine dair usul ve esasları anlattı.

        Akyıldız, CİMER aracılığıyla yapılan başvuruların nasıl değerlendirildiği ve cevaplandırıldığı konusunda detaylı bilgiler verdi.

        CİMER’in başvuru sahiplerini etkin ve süratli bir şekilde bilgilendirmeyi amaçladığını ifade eden Akyıldız, vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanabilmeleri için CİMER'in önemli bir araç olduğunu vurguladı.

        Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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