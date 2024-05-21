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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:49
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında belirlenen ev ile eklentilerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, 1462 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 23 kök Hint keneviri ile bir miktar kenevir tohumu, hassas terazi ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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