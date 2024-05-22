Kilis'te üniversite öğrencileri ve akademisyenlerden Filistin'e destek yürüyüşü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 7 Aralık Üniversitesi Merkez Kampüsü girişinde bir araya gelen KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, akademisyenler ve öğrenciler, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" yazılı pankart açtı.

Öğrenciler ve akademisyenler, "Gazze'de katliam var", "Filistin özgür olacak" yazılı pankartlarla 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan KİYÜ öğrencisi Abdulgaffur Bilir, 7 Ekim 2023'den bu yana İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı gözetmeksizin Gazze’deki üniversite, hastane ve sivil yerleşim yerlerini bombaladığını anımsattı.

İsrail'in doğudan batıya kuzeyden güneye bütün tepkilere rağmen yıllar yılı icra ettiği insanlık dışı soykırıma hem Gazze’de hem Batı Şeria’da devam ettiğini belirten Bilir, şöyle devam etti:

"Biz dünyanın gözü önünde yaşanan bu kanlı vahşetin zihinlerimizin iğdiş edilerek normalleştirilmesini istemiyor ve bunun için elimizden geldiği kadarıyla ortak bir duruş sergilemek istiyoruz. Biliyoruz ki yapmış olduğumuz yürüyüşlerin, attığımız sloganların, kararlılıkla yürütmeye gayret ettiğimiz boykot çalışmalarının hiçbiri boşa değildir. Belki Gazze’deki şanlı direnişe doğrudan doğruya bir katkı sunamıyoruz ama bu vahşet karşısında sessiz kalmak da istemiyoruz. Haklı davalarında Filistin’deki kardeşlerimizin yanında yer alıyor, yaşadıkları her acıyı yüreklerimizde hissediyoruz. Bizler de kalemimizle, dualarımızla, burada sergilemiş olduğumuz onurlu duruşumuzla her daim zalim İsrail’in karşısındayız. Yaşasın özgür Filistin halkı ve onurlu mücadelesi."