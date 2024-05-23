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        Kilis'te firari 2 hükümlü yakalandı

        Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:58 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:00
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        Kilis'te firari 2 hükümlü yakalandı
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        Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, "yağma" suçundan hakkında 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 26 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.G. Helvacıoğlu Mahallesi'nde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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