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        Kilis'te "1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı

        Kilis'te 7 Aralık Üniversitesinin de yer aldığı 5 üniversitenin katkılarıyla düzenlenen "1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:57 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:57
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        Kilis'te "1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı
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        Kilis'te 7 Aralık Üniversitesinin de yer aldığı 5 üniversitenin katkılarıyla düzenlenen "1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı.

        İlk oturumu Suriye'deki Çobanbey kasabasında düzenlenen kongrenin öğleden sonraki oturumu Mercidabık Savaşı'nın yapıldığı Kilis'in Yavuzlu köyünde gerçekleştirildi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Kilis Valisi Tahir Şahin, kongrenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Mercidabık Zaferi'nin önemine değinen Vali Şahin, "Türk'ün ayak bastığı hayatın nasıl ihya olduğu ve inşa edildiğine hep beraber şahit olduk. Osmanlı için tarihi sürecin başladığı bu bölgede hocalarımızın bilgi birikimi ile aydınlanacağız." dedi.

        Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da Mercidabık denilince 1516 yılına gidilmesi gerektiğini belirterek, "Bu devlet o tarihte de buradaydı, 2024 yılında da yine burada." ifadelerini kullandı.

        Özaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Suriye'deki güvenli bölgede insani ihtiyaçlardan olan güvenlik, sağlık ve eğitim için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Kongre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Gerek ile Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün "Bin yıllık kardeşlik ve Mercidabık" konulu konferansları ile devam etti.

        Program, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

        Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen kongre, 2 gün sürecek.

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