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        Kilis'te sağanak etkili oldu

        Kilis'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:15
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        Kilis'te sağanak etkili oldu
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        Kilis'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.

        Caddelerdeki su birikintileri dolayısıyla araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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