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        Kilis'te arpa ekili arazide çıkan yangın söndürüldü

        Kilis'te çıkan yangında yaklaşık 7 dönüm arpalık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:12 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:14
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        Kilis'te arpa ekili arazide çıkan yangın söndürüldü
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        Kilis'te çıkan yangında yaklaşık 7 dönüm arpalık alan zarar gördü.

        Gözkaya Köyü'nde arpa ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekipler ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 7 dönüm arpalık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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