Kilis'te arpa ekili arazide çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Gözkaya Köyü'nde arpa ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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