Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te tamir ettikleri kamyonunun altında kalan 2 kişi öldü

        Kilis'te tamir etmeye çalıştığı kamyonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 18:02 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te tamir ettikleri kamyonunun altında kalan 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te tamir etmeye çalıştığı kamyonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet B. (35) yönetimindeki 79 ABP 973 plakalı kamyon, Kilis-İslahiye karayolunun 40'ıncı kilometresinde arızalandı.

        Arızayı kontrol etmek için aracın altına giren Mehmet B. ile Uğur Ö. (36) hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler araç sürücüsü Mehmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan Uğur Ö. ise kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Görgü tanığı Muhammet Kart, gazetecilere, aracın arıza yapmasının ardından şoför ve yanındaki kişinin aracın altına girdiğini, bu sırada kamyonun harekete geçtiğini ve kazanın meydana geldiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı

        Benzer Haberler

        Tamir etmeye çalışırken hareket eden kamyonun altında kalan 2 kişi öldü
        Tamir etmeye çalışırken hareket eden kamyonun altında kalan 2 kişi öldü
        Kilis'te arpa ekili arazide çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te arpa ekili arazide çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Kilis'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Kilis'te sağanak etkili oldu
        Kilis'te sağanak etkili oldu
        Kilis'te "1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı
        Kilis'te "1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı
        Kilis'te firari 2 hükümlü yakalandı
        Kilis'te firari 2 hükümlü yakalandı