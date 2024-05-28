Kilis'te tamir ettikleri kamyonunun altında kalan 2 kişi öldü

Kilis'te tamir etmeye çalıştığı kamyonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet B. (35) yönetimindeki 79 ABP 973 plakalı kamyon, Kilis-İslahiye karayolunun 40'ıncı kilometresinde arızalandı.

Arızayı kontrol etmek için aracın altına giren Mehmet B. ile Uğur Ö. (36) hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler araç sürücüsü Mehmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.