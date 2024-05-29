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        Kilis'in ilmek ilmek işlenen yorganı Avrupa'nın duvarlarını süslüyor

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te 44 yıldır yorgancılık yapan Hasan Kaya, ilmek ilmek işlediği tescilli Kilis yorganını yurt içi ve yurt dışında, bir sanat eseri tadında kullanıma sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:52
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        Kilis'in ilmek ilmek işlenen yorganı Avrupa'nın duvarlarını süslüyor
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        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te 44 yıldır yorgancılık yapan Hasan Kaya, ilmek ilmek işlediği tescilli Kilis yorganını yurt içi ve yurt dışında, bir sanat eseri tadında kullanıma sunuyor.

        Yorgan ustası Kaya, küçük yaşlarda babasının yönlendirmesiyle bir yorgancıda çırak olarak mesleğe başladı. Severek yaptığı işinde ustalaşan Kaya, askerliği sonrası kendi iş yerini açtı.

        Kaya, "iğne ile kuyu kazmak" olarak tanımladığı mesleğinde, ilmek ilmek işlediği rengarenk yorganları 44 yıldır müşterilerine ulaştırıyor.

        Yorgan ustası Hasan Kaya, AA muhabirine, hazır yorganların çıkmasının ardından mesleğinin eskisi gibi rağbet görmediğini söyledi.

        Tescilli Kilis yorganı geleneğinin yaşaması için işini sürdürdüğünü anlatan Kaya, yorganların üst kısmının saten alt kısmının ise pamuklu kumaştan oluştuğunu dile getirdi.

        Kaya, müşterilerinin tercihine göre yün, pamuk ve elyaf yorgan yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Önceki dönemlerde pamuk daha çok tercih ediliyordu ancak son zamanlarda elyaf yorganlar tercih ediliyor. Bizim tercihimiz ise daha çok pamuk ve yün yorganlar. İşimiz tamamen el emeği göz nuru. Bu işe yıllarımızı verdiğimiz ve severek yaptığımız için zor gelmiyor."

        - 300 model yorgan yapılıyor

        2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edildikten sonra Kilis yorganına ilginin arttığına işaret eden Kaya, Türkiye'nin hemen hemen her kenti ile yurt dışına ürün gönderdiklerini kaydetti.

        Kaya, yaklaşık 300 yorgan modeli bulunduğunu aktararak, "Coğrafi işaret belgesinin ardından birçok farklı yerden siparişler aldık. Bu da mesleğimizi daha da canlandırdı. Türkiye'nin neredeyse her ilinde Kilis yorganını görmek mümkün. İngiltere kraliyet ailesine dahi yorganlarımızı ulaştırdık. Kilis yorganının birçok Avrupa ülkesinde duvarlarda halı olarak sergilendiğini gördük." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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