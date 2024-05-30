Kilis'teki okulların musluklarına tasarruf aparatı takıldı

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Kesikminare ile ilgililer katıldı.

Programda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın mesajı da okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" için bir araya geldiklerini belirten Şahin, uygulama kapsamında Kilis'teki 188 okuldaki 3 bin 906 musluğa su tasarruf aparatı takılacağını belirtti.

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