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        Kilis'te hububatta yüksek rekolte bekleniyor

        Kilis'te 300 bin dekar alanda yetiştirilen arpa, buğday, mercimek ve nohuttan yüksek rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:10
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        Kilis'te hububatta yüksek rekolte bekleniyor
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        Kilis'te 300 bin dekar alanda yetiştirilen arpa, buğday, mercimek ve nohuttan yüksek rekolte bekleniyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, Kilis'te toplam 1 milyon dekar alanda tarımsal faaliyetinin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kentin en önemli geçim kaynaklarından birinin hububat ürünleri olduğuna işaret eden Küçük, şöyle konuştu:

        "Son yıllarda Bakanlığımızın tarımsal üretimin arttırılması, kırsal alanların tarıma kazandırılması için uyguladığı projelerle tarım alanlarının ekiminde artış görülmektedir. Bu artış çiftçimizin de yüzünü güldürmektedir. Dağıttığımız tohumlar ve yaptığımız faaliyetlerle de üretimin arttırılmasını hedeflemekteyiz.

        Bu yıl yağış miktarının artmasıyla rekoltemiz geçen yıla oranla arttı. Geçen yıl dekar başına 300 kilogram olan hububat verimi bu yıl 400 kilogramı geçmektedir. Buğdayda rekolte geçen yıl toplamda 58 bin ton civarlarındayken bu yıl yağışların olumlu etkisiyle rekoltenin 65 bin ton civarlarında olacağını tahmin ediyoruz. Arpada ise geçen yıl 16 bin ton olan rekoltenin bu yıl 20 bin civarında olmasını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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