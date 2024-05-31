Kilis'te hububatta yüksek rekolte bekleniyor

Kilis'te 300 bin dekar alanda yetiştirilen arpa, buğday, mercimek ve nohuttan yüksek rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, Kilis'te toplam 1 milyon dekar alanda tarımsal faaliyetinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentin en önemli geçim kaynaklarından birinin hububat ürünleri olduğuna işaret eden Küçük, şöyle konuştu:

"Son yıllarda Bakanlığımızın tarımsal üretimin arttırılması, kırsal alanların tarıma kazandırılması için uyguladığı projelerle tarım alanlarının ekiminde artış görülmektedir. Bu artış çiftçimizin de yüzünü güldürmektedir. Dağıttığımız tohumlar ve yaptığımız faaliyetlerle de üretimin arttırılmasını hedeflemekteyiz.