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        Kilis zeytininde ve yağında yüksek rekolte bekleniyor

        Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te, üreticiler bu sezon yüksek verim bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:08
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        Kilis zeytininde ve yağında yüksek rekolte bekleniyor
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        Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te, üreticiler bu sezon yüksek verim bekliyor.

        Aroması ve kendine has tadıyla öne çıkan, coğrafi işaret tescilli lezzetlerden Kilis zeytini ve yağı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

        Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, zeytinciliğin kentin önemli geçim kaynakları arasında yer aldığını söyledi.

        Kilis'te zeytin rekoltesini belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Şekeroğlu, üreticilerin geçen seneye oranla beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

        Yağışların yüksek olmasının rekolte beklentisini de artırdığına işaret eden Şekeroğlu, şunları kaydetti:

        "Yağışların zeytin oluşumu ve çiçeklenme döneminde gelmesi, verimde ciddi artışlara neden oldu. Her yıl ortalama 30 ile 35 bin ton civarında tane zeytin, yaklaşık 10 bin ton civarında da zeytinyağı üretimi oluyordu. Geçtiğimiz yıl bu rakamlar zeytinyağında 5-6 bin tonlara kadar düştü. Ama bu yıl beklentilerimiz geçmiş yıllara oranla daha yüksek. 12 bin ton zeytinyağı beklentimiz var. Bu yıl 50 ila 60 bin ton arasında tane zeytin bekliyoruz. İnşallah bereketli olur. Bu yıl zeytin verimi yüksek. Geçen yıla oranla Kilis zeytin üreticisini bereketli bir sezon bekliyor ve Kilis yağlık zeytini ülkemizde ve dünya mutfaklarında yerini almış olacak."

        ​​​​​​​Çiftçi Ramazan Özcan da 60 dönümde zeytin üretimi yaptığını anlattı.

        Rekoltenin yüksek olduğunu dile getiren Özcan, "Yağışların yüksek olması rekolteyi arttırdı. Bu yıl yaklaşık 2 ton civarında zeytinyağı bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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