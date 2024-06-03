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        Kilis'te kamyonla çarpışan taksideki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Kilis'te hafriyat kamyonuyla taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 20:49 Güncelleme: 03.06.2024 - 20:49
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        Kilis'te kamyonla çarpışan taksideki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Kilis'te hafriyat kamyonuyla taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        M.A. yönetimindeki 79 ABM 330 plakalı hafriyat kamyonu ile Suriye uyruklu R.E.E. idaresindeki 79 ABP 304 plakalı ticari taksi, Kilis- İslahiye kara yolunun 25'inci kilometresinde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, ticari takside bulunan Suriye uyruklu M.A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan ticari taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu R.H, Ö.A, T.E.H, M.J, M.C, M.C.C, U.M. ve İ.D. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan T.E.H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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