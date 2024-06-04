Kilis'te sıcak hava etkili oluyor

Sıcak havadan bunaldığını belirten Berat Aktaş, serinlemek için havuza girmeyi tercih ettiğini söyledi.

Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Kentin işlek caddelerinde ise sıcak dolayısıyla sakinlik gözlendi.

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