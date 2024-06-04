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        Kilis'te sıcak hava etkili oluyor

        Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:07
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        Kilis'te sıcak hava etkili oluyor
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        Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Sıcaklığın 39 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

        Kentin işlek caddelerinde ise sıcak dolayısıyla sakinlik gözlendi.

        Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

        Sıcak havadan bunaldığını belirten Berat Aktaş, serinlemek için havuza girmeyi tercih ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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