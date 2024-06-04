Kilis'te sıcak hava etkili oluyor
Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Giriş: 04.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:07
Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sıcaklığın 39 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.
Kentin işlek caddelerinde ise sıcak dolayısıyla sakinlik gözlendi.
Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.
Sıcak havadan bunaldığını belirten Berat Aktaş, serinlemek için havuza girmeyi tercih ettiğini söyledi.
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