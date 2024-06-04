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        Kilis'te bulunan 2 yavru kızıl şahin koruma altına alındı

        Kilis'te bitkin halde bulunan 2 yavru kızıl şahin jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:55
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        Kilis'te bulunan 2 yavru kızıl şahin koruma altına alındı
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        Kilis'te bitkin halde bulunan 2 yavru kızıl şahin jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Polateli ilçesine bağlı Ömeroğlu köyü kırsalı bölgesinde yaptıkları çalışma sırasında, yol kenarında bitkin halde 2 kızıl şahin buldu.

        Koruma altına alınan kızıl şahinler, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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