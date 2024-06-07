Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı
Kilis'te 2 ay ila 4 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Kilis'te 2 ay ila 4 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 21 şüpheliden 5'inin 2 ay ila 4 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.
Firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Diğer 16 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.
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