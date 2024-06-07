Kilis'te anaokulu öğrencileri atık malzemelerle defile düzenledi
Kilis'te anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kostümleri defilede tanıttı.
Kilis'te anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kostümleri defilede tanıttı.
Selahattin İyigün Anaokulunda, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle defile gerçekleştirildi.
Minik öğrenciler defilede, plastik bardak, karton, gazete, çöp poşeti ve çuval gibi atık malzemeleri geri dönüştürüp yaptıkları kostümlerini sergiledi.
Okul müdürü Mustafa Vurur, yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geri dönüşüm malzemeleriyle neler yapılabileceğini göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Minik öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını belirten Vurur, "Amacımız çocuklarımızın aslında çöp olarak düşündükleri malzemelerle nasıl geri dönüşüm yapacağını kanıtlamak ve onlarda çevre bilincini oluşturmaktı." dedi.
Anaokulu öğretmeni Mervenur Erbay Gürbüz de sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliğiyle mücadele konularına dikkati çekmek amacıyla çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydetti.
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