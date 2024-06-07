Kilis'te anaokulu öğrencileri atık malzemelerle defile düzenledi

Kilis'te anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kostümleri defilede tanıttı.

Selahattin İyigün Anaokulunda, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle defile gerçekleştirildi.

Minik öğrenciler defilede, plastik bardak, karton, gazete, çöp poşeti ve çuval gibi atık malzemeleri geri dönüştürüp yaptıkları kostümlerini sergiledi.

Okul müdürü Mustafa Vurur, yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geri dönüşüm malzemeleriyle neler yapılabileceğini göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.