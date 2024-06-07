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        Kilis'te kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı

        Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcılar bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:25
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        Kilis'te kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı
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        Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcılar bilgilendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlığı, sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması için harekete geçti.

        "Sahte Paraya Dikkat" sloganıyla hazırlanan broşürleri dağıtan ekipler, satıcıları karşı uyardı.

        Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcıların dikkatli olmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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