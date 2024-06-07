Kilis'te kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı
Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcılar bilgilendirildi.
Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcılar bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlığı, sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması için harekete geçti.
"Sahte Paraya Dikkat" sloganıyla hazırlanan broşürleri dağıtan ekipler, satıcıları karşı uyardı.
Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcıların dikkatli olmalarını istedi.
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