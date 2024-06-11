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        Kilis'teki hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

        Kilis'te kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:04
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        Kilis'teki hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
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        Kilis'te kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

        Mücahitler Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 12-25 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar ise 90-250 bin liradan satılıyor.

        Besici Kadir Payam, kurbanlık fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu söyledi.

        Pazarın biraz sakin olduğunu, ilerleyen günlerde canlanmasını beklediklerini dile getiren Payam, "Satışların son 2 günde daha çok artmasını bekliyoruz." dedi.

        Pazara gelen Yunus Emre Aydoğdu ise fiyatların biraz yüksek olduğunu ancak kurbanlık alacağını belirtti.

        Canlı hayvan pazarında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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