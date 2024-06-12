Kilis'te Kurban Bayramı'nda 2 bin 996 güvenlik gücü görev yapacak

Kilis Valisi Tahir Şahin, Kurban Bayram tatili süresince 2 bin 996 emniyet ve jandarma personelinin vatandaşın huzurlu ve güvenli bir bayram yaşaması için sahada görev yapacağını belirtti.

Vali Şahin, Valilik Toplantı Salonu'nda Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda, kentteki asayiş suçlarıyla mücadelenin bayramda da kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Bu kapsamda Kurban Bayramı süresince 2 bin 996 emniyet ve jandarma personelinin vatandaşın huzurlu ve güvenli bir bayram yaşaması için sahada görev yapacağını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Çalışmalara şimdiden başladık. Bu kapsamda kurban satış noktalarında bilgilendirme faaliyeti sürüyor. Dolandırıcılık olaylarına karşı yapılan faaliyetler kapsamında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce mayıs ayında esnaf, özel kurum, resmi kurum, eğitim kurumu, umuma açık yer ve muhtar ziyaretleri yapılarak 769 vatandaşımıza dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirme yapmış, dolandırıcılık broşürü, sahte para broşürü, hırsızlık broşürü, dolandırıcılık konulu afiş dağıtmıştır."