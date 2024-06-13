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        Kilis'te biber hasadı başladı

        Kilis'in önemli gelir kaynaklarından biberin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:19
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        Kilis'te biber hasadı başladı
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        Kilis'in önemli gelir kaynaklarından biberin hasadına başlandı.

        Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, biberin üreticilere bereketli kazanç getirmesini temenni etti. İlde yaklaşık 45 bin dekarda biber üretimi yapıldığını belirten Özdemir, bunun 25 bin dekarının dolmalık ve salçalık, 20 bin dekarının ise kurutmalık biber olduğunu aktardı.

        Özdemir, meşakkatli bir sürecin ardından üreticilerin emeklerinin meyvelerini almaya başladığın, geçen yıl 68 bin ton biber rekoltesi elde edildiğini bu yıl ise 75 bin ton rekolte beklentisi olduğunu vurguladı.

        Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bibere olan talebin arttığını belirten Özdemir, "Geçtiğimiz yıl tarlada kilogramı 5 TL iken bu yıl 25 TL'ye yükseldi bu da çiftçinin yüzünü güldürdü." dedi.

        Çiftçi Umut Göçmen de bu yıl 35 dekarda biber üretimi yaptığını, yaklaşık 250 ila 300 ton arasında ürün beklediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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