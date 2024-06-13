Kilis'te biber hasadı başladı

Kilis'in önemli gelir kaynaklarından biberin hasadına başlandı.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, biberin üreticilere bereketli kazanç getirmesini temenni etti. İlde yaklaşık 45 bin dekarda biber üretimi yapıldığını belirten Özdemir, bunun 25 bin dekarının dolmalık ve salçalık, 20 bin dekarının ise kurutmalık biber olduğunu aktardı.

Özdemir, meşakkatli bir sürecin ardından üreticilerin emeklerinin meyvelerini almaya başladığın, geçen yıl 68 bin ton biber rekoltesi elde edildiğini bu yıl ise 75 bin ton rekolte beklentisi olduğunu vurguladı.