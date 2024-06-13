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        Kilis OSB'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:03
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        Kilis OSB'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        OSB atık su arıtma tesisi alanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        OSB Müdürü Mehmet Nur Cantaşdemir, yazılı açıklamasında, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Kilis OSB atık su arıtma tesisi alanında kuru otların tutuşması dolayısıyla çıkan yangın, OSB, Kilis İtfaiyesi, TOMA, Orman İşletme Müdürlüğü ve sanayicilerin desteğiyle söndürülerek kontrol altına alınmıştır. Şu an soğutma çalışmaları devam etmekte olup herhangi bir mal veya can kaybı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

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