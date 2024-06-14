Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Şenlikçe köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 1 su tankı, 2 müdahale aracı, 1 iş makinesi ile 48 personel müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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