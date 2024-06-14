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        Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:50
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        Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Şenlikçe köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 1 su tankı, 2 müdahale aracı, 1 iş makinesi ile 48 personel müdahale etti.

        Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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