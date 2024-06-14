Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 1 su tankı, 2 müdahale aracı, 1 iş makinesi ile 48 personel müdahale etti.

Şenlikçe köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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