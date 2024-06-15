Malatya, Kilis ve Adıyaman'daki canlı hayvan pazarlarında arife hareketliliği

Malatya, Kilis ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kilis'te uygun fiyata kurbanlık bulmak için gelen vatandaşlarla emeklerinin karşılığını almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Belirlenen alanlara kurbanlıklarını getiren besiciler, canlı kurbanlığın kilogramını 180 ila 230 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Besici Ahmet Sinci, kurbanlık fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvanlar 10-20 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar ise 100-250 bin liradan satılıyor." dedi.

Besici Yusuf Rahanlı ise satışlardan memnun olduğunu belirtti. Canlı hayvan pazarında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanırken, alınan bazı kurbanlıkların motosikletlerle taşınması dikkati çekti. Öte yandan, Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarı girişlerinde önlem alarak trafiğin sorunsuz akmasını sağladı. - Malatya Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda da Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Çetin Demirkol, pazara satmak için getirdiği hayvanının 1 ton ağırlığında olduğunu belirtti.