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        Kilis'te baraj göletine giren çocuk boğuldu

        Kilis'te baraj göletine giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 19:42 Güncelleme: 15.06.2024 - 19:42
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        Kilis'te baraj göletine giren çocuk boğuldu
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        Kilis'te baraj göletine giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Arkadaşlarıyla Seve Barajı Göleti'ne giren Muhammed Mert Özdemir'in (15) gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasının ardından sudan çıkarılan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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